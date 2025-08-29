Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 29 августа 2025Наука и техника

«Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

«Высокоточка» рассказала о закрытом проекте уникальной МБР «Гном»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Советские конструкторы в 1960-е годы разрабатывали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Гном», которая осталась единственным в мире проектом МБР с твердотопливным прямоточным двигателем. Историю закрытого проекта уникальной ракеты рассказал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

В 1960-е годы Специальному конструкторскому бюро (СКБ) поручили создать МБР с дальностью 11 тысяч километров. Советские ракеты этого типа были жидкостными, однако конструктору Борису Шавырину предстояло разработать простую в обращении твердотопливную МБР. Кроме того, военные хотели получить мобильный комплекс с общим весом машины и ракеты не более 60 тонн.

«Для уменьшения стартовой массы ракеты в качестве двигательной установки 1-й ступени в СКБ решили использовать твердотопливный ракетно-прямоточный двигатель. Это было смелое решение. Прямоточный двигатель применяется довольно редко, а для межконтинентальных ракет такое было впервые», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«В тот же миг разверзлась земля» Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
«В тот же миг разверзлась земля»Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
25 декабря 2024
«Наша сила — самый мощный аргумент» Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
«Наша сила — самый мощный аргумент»Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
15 мая 2025

Благодаря прямоточному двигателю масса МБР в транспортно-пусковом контейнере составляла 31,2 тонны при длине 16,1 метра. Из-за малых габаритов ракету прозвали «Гномом». Еще одной особенностью комплекса был минометный старт, при котором ракета выбрасывается из контейнера за счет давления. В октябре 1965 года конструкторы произвели запуск двигателя «Гнома», который показал высокие характеристики. Однако в том же году работы прекратили в пользу комплекса «Темп-2С».

В марте журнал The National Interest писал, что российскую МБР «Сармат» можно считать самым передовым изделием этого класса в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Врач предупредила о вреде богатых белком продуктов

    Лабубу экс-первой ракетки мира взорвала интернет

    Популярного американского рэпера заметили на свидании с российской блогершей

    Турист искупался в 263-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и прослыл идиотом

    Захарова указала на противоречия в риторике Запада

    «Высокоточка» рассказала о межконтинентальной ракете «Гном»

    Вывозивший жителей Суджи боец рассказал о притворявшихся российскими военными солдатах ВСУ

    Зеленский открыл военное кладбище под Киевом

    Мухаммад стало самым популярным именем младенцев в названном этноанклавом регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости