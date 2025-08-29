Мир
Захарова прокомментировала версию о подрыве «Северных потоков» дайверами

Захарова призвала распустить НАТО в ответ на якобы подрыв потоков дайверами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала версии о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» дайверами. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова заявила, что задержание гражданина Украины в Италии является отвлекающим маневром. Таким образом хотят переключить внимание общественности от заказчика диверсий

«Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности», — подчеркнула она.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан 20 августа у итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в состав экипажа парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

