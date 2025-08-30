Из жизни
16:36, 30 августа 2025Из жизни

Мужчина забрался на спину огромной акулы и попал на видео

В Иране мужчина забрался на спину огромной китовой акулы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

У побережья иранского города Абадан мужчина запрыгнул на спину китовой акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Персидском заливе рядом с буровой платформой. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина спрыгнул в воду и попытался залезть на огромную рыбу. Ему удалось уцепиться за плавник и забраться ей на спину.

Затем мужчина стал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать на акуле. Та никак не реагировала на появление ездока. Примерно через минуту он потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал размахивать руками, пока та не уплыла.

Китовые акулы — крупнейший вид рыб в мире. Они вырастают до 12 метров в длину, однако не представляют опасности для людей и питаются планктоном.

Ранее сообщалось, что китовая акула подплыла к общественному пляжу в израильском городе Эйлат, чем вызвала панику среди отдыхающих. Акулий плавник двигался над поверхностью воды совсем рядом с пловцами.

