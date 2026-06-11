Жена уехавшего из России журналиста-иноагента затерроризировала американские магазины

Журналист Кучер, уехавший в США, заявил, что его жена терроризирует американские магазины

Журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, заявил, что его жена Тамара устраивает скандалы в американских продуктовых магазинах из-за срока годности товаров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Sheinkin40.

«Тамара буквально затерроризировала американские магазины. (...) Она просто приходит, берет тот или иной продукт и говорит: "Вы посмотрите — просрочен!" Дальше она ставит на уши абсолютно всех», — рассказал Кучер.

Журналист признался, что стесняется ходить в магазины, которые раньше посещал с супругой, так как сотрудники узнают в нем мужа «той женщины».

Ранее Кучер назвал бредом распространенное мнение о Соединенных Штатах. Он счел неверным утверждение о том, что в США каждый человек гарантированно добивается успеха.