Уехавший из России журналист назвал бредом популярное мнение об Америке

Уехавший в США журналист Кучер: В Америке каждому не гарантирован успех

Уехавший из России в США журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал бредом мнение о том, что в Америке легко добиться успеха. Об этом он высказался в трансляции, запись которой доступна на YouTube.

«Америка — это не страна гарантированного успеха. Это полный бред», — заявил Кучер.

Журналист добавил, что считает США страной, которая предоставляет человеку гарантированный второй шанс, если он снова хочет добиться успеха. Кроме того, он отметил, что в Соединенных Штатах неудачи и провалы в личной биографии зачастую не воспринимаются как недостаток.

«Один из самых необычных и важных принципов американской культуры: человек не равен своей неудаче. (...) Неудачи — это часть биографии», — пояснил Кучер. По его мнению, в Америке каждый год миллионы людей терпят поражение в своих начинаниях и пробуют заново.

Ранее Кучер также заявил, что не считает Америку лучшей страной в мире. Он назвал США крутой, но странной во многих аспектах страной, которая постоянно меняется.