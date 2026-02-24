Уехавший из России журналист-иноагент отказался считать Америку лучшей страной мира

Уехавший в США журналист Кучер не считает Америку лучшей страной в мире

Российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в США, отказался считать Америку лучшей страной мира. Об этом он заявил в трансляции, запись которой доступна на YouTube.

«Я не считаю, что [Соединенные] Штаты лучшие на свете. Я считаю, что Штаты в такой же степени страна мечты, как любая другая», — сказал Кучер.

Он назвал США крутой, но при этом странной во многих аспектах страной. Кроме того, журналист отметил, что Америка постоянно меняется, чем зачастую удивляет и самих американцев.

Ранее Кучер рассказал об одной из главных проблем США. Он заявил, что проблема стрельбы носит массовый характер в этой стране.

Перед этим он также назвал американцев трудолюбивыми. По словам Кучера, жители США готовы много работать и брать на себя ответственность.