Уехавший из России в США журналист-иноагент назвал главное достоинство американцев

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Stanislav Kucher / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Уехавший из России в США известный журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал главное достоинство американцев. На эту тему он высказался в видео на своем YouTube-канале.

Кучер во время трансляции вспомнил, как в молодости впервые побывал в США. «Я своими глазами увидел страну, в которой есть бедные и богатые, в которой есть очень разные люди, но у которой есть свой мощный стержень. Этот стержень — трудолюбие в первую очередь», — заявил он.

Журналист добавил, что американцы готовы много работать и брать на себя ответственность.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл, какой вопрос ему часто задавали американцы в 90-е годы, когда узнавали, что он русский. По словам блогера, в США его часто спрашивали, действительно ли Россия собирается сбросить на Америку атомную бомбу.

