Беспилотник ВСУ взорвался в российском регионе

В Белгородской области ребенок и взрослый пострадали от взрыва дрона ВСУ

В одном из сел Белгородской области из-за взорвавшегося дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о селе Смородино Грайворонского округа — в результате ЧП мужчина и трехлетний мальчик получили ранения. По информации губернатора, в местную районную больницу их доставил глава поселения. Медики выявили у пострадавших минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения. «После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Накануне стало известно об аналогичном инциденте в белгородском селе Головчино. Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате две женщины получили баротравму, а также осколочные ранения лица, плеча и ноги и черепно-мозговую травму.