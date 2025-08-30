Мир
06:16, 30 августа 2025

Экс-советник Камалы Харрис раскрыл сценарий США для Украины

Дипломат Гордон допустил, что Конгресс США применит сценарий Тайваня для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Американский дипломат и экс-советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Филип Гордон предположил, какой сценарий может использовать по отношению к Украине Вашингтон. Об этом он высказался в беседе с агентством Bloomberg.

Гордон раскрыл сценарий США для Украины и допустил, что Конгресс применит формулу Тайваня. По его мнению, Вашингтон мог бы использовать эту формулу, опираясь на подписанное в прошлом году соглашение о безопасности.

«Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса», — заключил дипломат.

Ранее газета The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине. При этом собеседник издания в Белом доме опроверг сведения о подобных дискуссиях.

