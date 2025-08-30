Из-за падения обломков беспилотника в Адыгее пострадал человек

Глава Адыгеи Кумпилов заявил о пострадавшем из-за падения обломков БПЛА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кумпилов уточнил, что при падении обломков беспилотника повредились частные домовладения в Тахтамукайском районе.

«На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех», — сообщил он.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее несколько взрывов раздалось в небе над Краснодаром. По данным Mash, три взрыва раздалось над Прикубанским районом, еще два — над Новой Адыгеей.