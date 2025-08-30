Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 30 августа 2025Мир

Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

Мерц: Германия годами жила не по средствам
Алина Черненко

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц упрекнул немцев в излишней расточительности и призвал к реформе доходов граждан на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне — Вестфалии. Его слова приводит Bild.

«Мы просто больше не можем позволить себе сохранять нынешнюю систему, учитывая наши доходы. Мы годами жили не по средствам», — заявил Мерц.

Политик подчеркнул, что в Германии придется изменить систему социального страхования, чтобы «не превратиться в индустриальный музей». «Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», — пояснил он.

Ранее Мерц заявил, что Германия сейчас находится в состоянии конфликта с Россией. Он обвинил Москву в проведении регулярных операций по вмешательству через соцсети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?

    Захарова указала на неожиданную деталь в расследовании ликвидации Парубия

    Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

    Раскрыты перспективы давления Европы на Путина

    Сальдо рассказал о желании Киева найти русский след в ликвидации Парубия

    Трамп оценил вероятность встречи Путина с Зеленским

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

    Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

    Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости