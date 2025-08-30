Бывший СССР
07:21, 30 августа 2025

На Украине предложили сажать в тюрьму за угрозы гражданских военным или их семьям

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Правоохранительный комитет Верховной Рады предложил сажать в тюрьму гражданских лиц за угрозы военным или их семьям. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Отмечается, что сейчас подобное наказание предусмотрено только для других военных. Распространить практику на гражданских предложено соответствующим законопроектом.

В документе говорится, что за угрозу насилием или уничтожением имущества военным и их семьям со стороны гражданских вводится ответственность до 5 лет лишения свободы, а за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его родственников, — «уголовный штраф», общественные работы или ограничение свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что молодые люди, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) по программе «18-24», не получают обещанные выплаты. Кроме того, у них отобрали телефоны еще когда они находились в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине), и теперь они не могут связаться с близкими.

