Обломки БПЛА повредили окна жилых домов в российском регионе

В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждены окна жилых домов

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили окна жилых домов в Краснодарском крае. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Индустриальной. Из-за падения обломков были повреждены 24 окна. Наумов пообещал оказать жителям всю необходимую помощь в короткие сроки.

Тем временем в Telegram-канале оперштаба этого российского региона говорится, что при атаке также пострадал фасад ТРК «Сити Центр».

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько регионов России. Больше всего дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30.