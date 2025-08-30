Россия
13:14, 30 августа 2025Россия

Обломки БПЛА повредили окна жилых домов в российском регионе

Алина Черненко

Фото: Oleksii Synelnykov / Shutterstock / Fotodom  

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили окна жилых домов в Краснодарском крае. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Индустриальной. Из-за падения обломков были повреждены 24 окна. Наумов пообещал оказать жителям всю необходимую помощь в короткие сроки.

Тем временем в Telegram-канале оперштаба этого российского региона говорится, что при атаке также пострадал фасад ТРК «Сити Центр».

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько регионов России. Больше всего дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30.

