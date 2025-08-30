Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

Осужденный экс-губернатор Сахалина Хорошавин попросился на СВО

Осужденный за коррупцию экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

При этом агентство не уточняет, когда именно это произошло. Также неизвестно, на какой стадии находится рассмотрение заявления бывшего главы российского региона. Уточняется лишь, что сейчас он продолжает отбывать наказание в одной из колоний в Хабаровском крае.

Хорошавин занимал пост губернатора Сахалина с 2007 по 2015 год — вплоть до момента задержания на рабочем месте. Во время обысков у него нашли миллиард рублей наличными, а также около 800 ювелирных изделий. Политика обвиняли в том числе в получении взяток при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. За это его в 2018 году приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2020 году он был признан виновным еще по одному уголовному делу, а итоговый совокупный срок составил 15 лет, которые Хорошавин отбывает в колонии строгого режима.

Ранее на СВО попросился экс-лидер группировки киллеров Аслан Гагиев (Джако), который считается одним из самых известных преступников в современной России и был приговорен к пожизненному сроку. Пока официально не было зафиксировано ни одного случая заключения контракта с такими заключенными.