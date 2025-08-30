Подпольщик Лебедев: Украина может возить грузы с радиационным фоном через Одессу

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости обвинил Украину в перевозке грузов с радиационным фоном через одесский порт.

Он отметил, что в гавани происходит достаточное большое колебание радиационного фона, это фиксируется в ежедневных наблюдениях. Агентура выяснила, что иногда это может быть связано с прибывающим грузом. Также наблюдается взаимосвязь между повышением фона и прибывающим для разгрузки сыпучим товаром, уточнил подпольщик.

Лебедев добавил, что груз очень аккуратно перемещают с корабля на машины. «Но есть и другие моменты, когда радиационный фон повышается, а видимого груза, с которым очень аккуратно работают, нет», — сообщил он. В среднем фон колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта, редко бывает больше.

Ранее сообщалось, что все больше украинцев активно присоединяются к пророссийскому подполью. Отмечается, что это происходит на фоне успехов российских войск на различных направлениях и изменений в международной политике.