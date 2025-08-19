РИА Новости: Украинцы стали активнее помогать пророссийскому подполью

Все больше украинцев активно присоединяются к пророссийскому подполью. Об этом сообщил РИА Новости представитель сопротивления.

Отмечается, что это происходит на фоне успехов российских войск на различных направлениях и изменений в международной политике. Собеседник агентства подчеркнул, что с движение сотрудничают не рядовые жители, но также сотрудники органов власти, офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По его словам, поддержка украинцев помогает сопротивлению собирать гораздо больше информации и решать более сложные задачи.

Ранее сообщалось, что жители Украины начали вести активную борьбу против ТЦК. Они передают данные о местоположении центров российским военнослужащим, чем помогают их уничтожать. Как пояснил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, украинцы понимают, что ТЦК несут зло, ровно как и власти республики, на которых лежит вина за конфликт.