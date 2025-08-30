Посол обвинил спецслужбы Польши в попытках сотрудничества с российскими дипломатами

Посол Андреев: Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с российскими дипломатами

Спецслужбы Польши пытаются искать возможности для сотрудничества с российскими дипломатами, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, «один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел». Несмотря на то, что «новых попыток пока не отмечалось», в Москве уверены, что спецслужбы продолжают искать для этого возможность.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в попытке поссорить Киев и Варшаву под конец украинского конфликта. По его мнению, нарастающие антиукраинские настроения в Польше являются сценарием президента России Владимира Путина и иностранных агентов. Туск призвал не допустить разрушения «уникального типа отношений» в истории Польши и Украины.