Посол обвинил спецслужбы Польши в попытках сотрудничества с российскими дипломатами

Посол Андреев: Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с российскими дипломатами
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Спецслужбы Польши пытаются искать возможности для сотрудничества с российскими дипломатами, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, «один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел». Несмотря на то, что «новых попыток пока не отмечалось», в Москве уверены, что спецслужбы продолжают искать для этого возможность.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в попытке поссорить Киев и Варшаву под конец украинского конфликта. По его мнению, нарастающие антиукраинские настроения в Польше являются сценарием президента России Владимира Путина и иностранных агентов. Туск призвал не допустить разрушения «уникального типа отношений» в истории Польши и Украины.

