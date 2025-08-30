Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

Актер Прилучный: Квартира в Геленджике стоит дороже, чем в Москве

Актер Павел Прилучный отметил, что не задумывался о покупке жилья в Геленджике, где недавно побывал с семьей, в силу одного фактора. Его артист назвал в интервью журналу «Телепрограмма».

Недавно Прилучный снялся в сериале, часть съемок проходила в Геленджике. «Потрясающие закаты, великолепный пляж. Я ни разу не был в Геленджике. Это была наша первая семейная поездка», — высказался о путешествии он. При этом актер отметил, что он не планирует приобрести там квартиру из-за высоких цен на недвижимость. «Да она там стоит подороже, чем в Москве», — добавил артист.

