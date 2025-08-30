В МИД России раскритиковали доклад США о правах человека

В российском МИД раскритиковали доклад США о правах человека. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В министерстве указали на необоснованные обвинения в адрес России. Кроме того, в ведомстве заявили, что наибольшее удивление вызвали нелепые домыслы о мнимом совершении неких «военных преступлений».

Москва, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, рассчитывает, что оздоровление внешнеполитического курса США при лидере страны Дональде Трампе рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предположил, какими должны стать эффективные условия для мира на Украине.