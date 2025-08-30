Бывший СССР
Раскрыта судьба украинских штурмовиков на харьковском направлении

РИА Новости: 90% штурмовиков ВСУ пропадают без вести на харьковском направлении
Марина Совина
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает РИА Новости.

После формирования групп 90 процентов переданных другому подразделению военных пропадают без вести, сообщил источник в российских силовых структурах. При этом бойцов143-й бригады направляют в подчинение командованию 425-го полка, как на сумском направлении, когда личный состав механизированных частей передавали в подчинение бригадам десантно-штурмовых войск.

«В 90 процентах случаев такие "командировки" заканчиваются для них статусом "пропал без вести" и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — заключил информатор.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области. «Работают военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР и 128-й бригады МО РФ», — уточнил он.

