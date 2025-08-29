Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области

Кадыров показал видео уничтожения укрытия ВСУ в Харьковской области

Бойцы спецназа «Ахмат» поразили укрытие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео уничтожения цели показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Точное попадание по укрытию врага на харьковском направлении. Работают военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР и 128-й бригады МО РФ», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, военнослужащие из спецназа «Ахмат» заметили заходящих в укрытие бойцов ВСУ. После этого по объекту был нанесен удар.

Ранее стало известно, что Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших соратников. Они передали помощь российским военнослужащим в Мариуполе.