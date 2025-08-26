Россия
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших соратников с одной целью

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил в зону специальной военной операции (СВО) сразу пятерых ближайших соратников с целью передать помощь российским военнослужащим. Об этом политик сообщил в Telegram.

По его поручению в Мариуполь Донецкой народной республики направились депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель правительства Чечни Магомед Даудов и его заместитель Абузайд Висмурадов, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Соратники Кадырова посетили расположение российских военнослужащих, передав партию помощи от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в виде 100 единиц модифицированного под нужды армии автотранспорта, 1000 FPV-дронов, 100 коптеров и другого необходимого оборудования. Кроме того, 10 машин передано от Общероссийского народного фронта.

В ходе поездки также прошла встреча с военнослужащими, которые отвечают за безопасность на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, во главе с помощником Кадырова Вахой Геремеевым. Отличившимся бойцам вручили награды.

Ранее Кадыров отчитался об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни. По его словам, каждый боец прошел курс подготовки на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе.

