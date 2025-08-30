Культура
Раскрыто условие для возвращения Пугачевой на российскую сцену

Дзюник: Пугачева сможет вернуться на сцену в РФ, если добьется прощения у народа
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Певицу Аллу Пугачеву никто не выгонял из России, она может вернуться в страну в любой момент. Об этом продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с aif.ru.

«Пугачева — русская женщина, она родилась, жила в России, здесь получила все», — сказал медиаменеджер, отметив, что у исполнительницы есть гражданство и ей начисляется пенсия.

При этом он подчеркнул, что если говорить о вопросе возвращения на сцену, то тут все будет зависеть от артистки. «Сможет она добиться прощения у русского народа, тогда, наверное, и концерты ее возможны. Если она сможет склонить голову, то русские люди очень добрые, сердобольные, готовы любого человека принять и простить. Если они увидят, что покаяние ее искреннее и что она рванула за мужем, не подумав о том, что будет дальше», — предположил Дзюник.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Алла Пугачева винит супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в своем отъезде из России.

