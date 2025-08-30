Дубинский: У Европы нет инструментов принуждения Путина к переговорам с Украиной

У европейских государств нет инструментов, которые позволили бы принудить президента России Владимира Путина начать переговоры с украинской стороной. Такие перспективы давления на Москву раскрыл в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Чем чаще [европейцы] вопят о том, что Путин "обязан сесть за стол переговоров", тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить. Поэтому принудить Путина требуют от [президента США Дональда] Трампа, а тот никак не может понять, зачем ему это нужно делать в интересах [Европы]. Грубо говоря, в чем и где они могут заплатить больше?» — написал Дубинский.

По его мнению, если Европа будет настаивать на продолжении боевых действий в своих интересах, Трамп перестанет участвовать в разрешении российско-украинского конфликта. При этом американский лидер будет ждать приглашения вернуться в переговоры от одной из сторон.

«Шансов тянуть войну против России у Европы нет. Просто до этого момента, пока европейские лидеры снизойдут до решения, оно уже может не понадобиться украинцам и Украине. Поэтому чем быстрее [президент Украины Владимир] Зеленский будет отстранен от власти, тем скорее закончится этот кошмар», — заключил парламентарий.

