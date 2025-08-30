Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 30 августа 2025Экономика

«Роснефть» сформировала бюджет с опорой на цену нефти и маржинальные проекты

«Роснефть» заложила в бюджет нефть по $45 и сосредоточилась на ключевых проектах
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Roman Dziubalo / Shutterstock / Fotodom  

Компания «Роснефть» сформировала бюджет на текущий год, исходя из консервативного сценария с ценой нефти на уровне 45 долларов за баррель. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании по Международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года.

В документе подчеркивается, что компания проводит постоянный мониторинг и ранжирование инвестиционного портфеля, сосредотачиваясь на оптимизации добычи и реализации высокомаржинальных проектов с особыми налоговыми режимами. К числу таких активов отнесены проекты «Восток Ойл» и «Сахалин-1».

Комментируя результаты за первое полугодие, председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания формирует бюджет, исходя из реалистичных предпосылок.

«В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель. Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля. Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг», — подчеркнул Сечин.

В первом полугодии 2025 года капитальные затраты «Роснефти» составили 769 миллиардов рублей, что на 10,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя объясняется реализацией инвестиционных программ, в том числе на активах сегмента «Разведка и добыча».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины

    Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

    Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

    В российском регионе перевернулось судно с людьми

    На трассе М3 «Украина» появится новый платный участок

    Глава МИД Венгрии раскрыл планы ЕС в отношении России

    Экономист назвал срок возвращения более доступной ипотеки

    Предсказано будущее рубля в сентябре

    Цекало высказался о суде из-за алиментов с сестрой Веры Брежневой

    Артемий Лебедев назвал способ отличить настоящую Лабубу от поддельной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости