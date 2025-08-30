«Роснефть» сформировала бюджет с опорой на цену нефти и маржинальные проекты

«Роснефть» заложила в бюджет нефть по $45 и сосредоточилась на ключевых проектах

Компания «Роснефть» сформировала бюджет на текущий год, исходя из консервативного сценария с ценой нефти на уровне 45 долларов за баррель. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании по Международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года.

В документе подчеркивается, что компания проводит постоянный мониторинг и ранжирование инвестиционного портфеля, сосредотачиваясь на оптимизации добычи и реализации высокомаржинальных проектов с особыми налоговыми режимами. К числу таких активов отнесены проекты «Восток Ойл» и «Сахалин-1».

Комментируя результаты за первое полугодие, председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания формирует бюджет, исходя из реалистичных предпосылок.

«В сложившихся условиях "Роснефть" формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долларов за баррель. Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля. Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг», — подчеркнул Сечин.

В первом полугодии 2025 года капитальные затраты «Роснефти» составили 769 миллиардов рублей, что на 10,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя объясняется реализацией инвестиционных программ, в том числе на активах сегмента «Разведка и добыча».

