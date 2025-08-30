Забота о себе
11:11, 30 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли главных врагов зубной эмали

Врач Дьячкова предупредила о повреждении эмали из-за домашнего отбеливания зубов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YURIMA / Shutterstock / Fotodom  

Зубная эмаль является одновременно и самой твердой, и самой хрупкой тканью в организме, заявила стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники «Ортодонтия и Функциональная стоматология» Яна Дьячкова. Ее главных врагов врач раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Газированные напитки, причем даже диетические, содержат кислоту. Если употреблять их медленно, растягивая удовольствие, то зубы практически купаются в кислой среде», — предупредила Дьячкова. По ее словам, эмаль портят также зубные щетки высокой и средней жесткости, поэтому лучше выбирать мягкую щетину.

Также она предостерегла от отбеливания зубов в домашних условиях. В противном случае можно повредить эмаль, спровоцировать воспаление десен и распространение кариеса, подчеркнула специалистка.

Настоящим ударом для эмали Дьячкова назвала и апельсиновый сок, который многие люди пьют на завтрак. Дело в том, что кислотность этого напитка сравнима с уксусом. Доктор добавила, что между употреблением кислот и гигиеной полости рта должно пройти как минимум полчаса. За это время благодаря слюне произойдет восстановление эмали, объяснила она.

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала, почему темнеют зубы. Среди основных причин она назвала употребление кофе и красного вина.

