Российские войска приблизились к Северску

Марочко сообщил о продвижении российских войск к Северску в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в сторону Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«Касаемо Северска. Здесь есть успехи у наших войск. За последнее время наши военнослужащие продвинулись северо-восточнее от данного населенного пункта, вдоль железной дороги, сократив при этом расстояние до городской агломерации на 500 метров», — сказал Марочко.

Он также добавил, что сейчас рядом с этим населенным пунктом идут активные бои. Украинское командование прикладывает все усилия в попытке стабилизировать фронт, так как ВС России продвигаются и южнее от города.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ давят на ВСУ в Константиновке с нескольких направлений.