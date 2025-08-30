Россия
02:24, 30 августа 2025Россия

Российские войска приблизились к Северску

Марочко сообщил о продвижении российских войск к Северску в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в сторону Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«Касаемо Северска. Здесь есть успехи у наших войск. За последнее время наши военнослужащие продвинулись северо-восточнее от данного населенного пункта, вдоль железной дороги, сократив при этом расстояние до городской агломерации на 500 метров», — сказал Марочко.

Он также добавил, что сейчас рядом с этим населенным пунктом идут активные бои. Украинское командование прикладывает все усилия в попытке стабилизировать фронт, так как ВС России продвигаются и южнее от города.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ давят на ВСУ в Константиновке с нескольких направлений.

