Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 30 августа 2025Россия

Российский подросток с друзьями прятался от ливня в трансформаторной будке и лишился руки

На Урале подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

На Урале 13-летнему подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ЧП произошло в Арамиле. Там подросток с друзьями прятался от сильного ливня в трансформаторной будке. Он случайно задел провод, и его ударило током.

По словам матери пострадавшего, подростки забежали в трансформаторную будку, потому что она была открыта. Ее сын случайно задел высоковольтный провод левой рукой и получил ожог. Скорую ему вызвали друзья. Врачи не смогли спасти его руку — ее ампутировали по локоть. Женщина рассказала, что замок на дверь трансформаторной будки повесили только после происшествия. Она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в июне в поселке Томаровка 13-летняя девочка не выжила после удара током в контактном фонтане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    В Белом доме отреагировали на слухи об уходе Трампа из жизни

    Раскрыта обстановка во Львове после начала поисков убийцы Парубия

    Стало известно о слежке за Парубием перед расправой

    Путешественник побывал в Гондурасе и раскрыл отношение местных жителей к россиянам

    Российский подросток с друзьями прятался от ливня в трансформаторной будке и лишился руки

    Успенская высказалась об избраннике дочери словами «не тянет»

    Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил

    Стало известно о возможном изменении принципа голосования в Евросоюзе

    Россия нанесла удар по подконтрольному Украине заводу в Запорожье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости