Российский подросток с друзьями прятался от ливня в трансформаторной будке и лишился руки

На Урале подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке

На Урале 13-летнему подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ЧП произошло в Арамиле. Там подросток с друзьями прятался от сильного ливня в трансформаторной будке. Он случайно задел провод, и его ударило током.

По словам матери пострадавшего, подростки забежали в трансформаторную будку, потому что она была открыта. Ее сын случайно задел высоковольтный провод левой рукой и получил ожог. Скорую ему вызвали друзья. Врачи не смогли спасти его руку — ее ампутировали по локоть. Женщина рассказала, что замок на дверь трансформаторной будки повесили только после происшествия. Она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в июне в поселке Томаровка 13-летняя девочка не выжила после удара током в контактном фонтане.