Стало известно о работе Трампа над встречей Путина и Зеленского

AFP: Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп по-прежнему работает над организацией встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами», — рассказал чиновник, пояснив, что главной целью является организация встречи двух президентов для последующего завершения конфликта.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп понимает необходимость переговоров Путина и Зеленского.