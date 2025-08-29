Мир
00:09, 30 августа 2025Мир

В США высказались о необходимости присутствия Путина на переговорах по Украине

Уитэкер: Трамп понимает, что Путин должен быть на переговорах по Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетВстреча Путина и Зеленского
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп понимает, что ему необходимо обеспечить присутствие лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского за столом переговоров, заявил в эфире Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

В то же время Трамп «знает все карты, которые он еще может разыграть», рассказал он. Уитэкер добавил, что встреча Путина и Зеленского не произойдет в одночасье, но страны «на правильном пути».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено. При этом он отметил, что экспертная работа по этому вопросу пока не «бурлит».

