В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с президентом Украины

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря Путина, подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено.

Рассуждая над вопросом журналиста о встрече лидеров России и Украины, Песков отметил, что экспертная работа пока не бурлит.

«Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

До этого представитель Кремля уверял, что Путин будет готов встретиться с Зеленским только после работы экспертов.

Сам президент России ранее поделился, что Москва может подождать, пока Киев подготовится к переговорам.