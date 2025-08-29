Россия
13:19, 29 августа 2025

В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с президентом Украины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря Путина, подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено.

Рассуждая над вопросом журналиста о встрече лидеров России и Украины, Песков отметил, что экспертная работа пока не бурлит.

«Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

До этого представитель Кремля уверял, что Путин будет готов встретиться с Зеленским только после работы экспертов.

Сам президент России ранее поделился, что Москва может подождать, пока Киев подготовится к переговорам.

