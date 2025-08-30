РИА Новости: Командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк исчез из расположения штаба

Командир 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится на сумском направлении, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение штаба. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что обязанности командира выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман. Информатор подчеркнул, что Гупалюк не в первый раз покидает расположение бригады.

Ранее сообщалось, что Гупалюк прикомандировывает подчиненных к другим подразделениям. Тогда стало известно, что руководство ВСУ фактически отстранило Гупалюка от командования бригадой, однако причины этого решения неизвестны.