Стало известно об исчезновении украинского командира из штаба

РИА Новости: Командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк исчез из расположения штаба
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится на сумском направлении, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение штаба. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что обязанности командира выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман. Информатор подчеркнул, что Гупалюк не в первый раз покидает расположение бригады.

Ранее сообщалось, что Гупалюк прикомандировывает подчиненных к другим подразделениям. Тогда стало известно, что руководство ВСУ фактически отстранило Гупалюка от командования бригадой, однако причины этого решения неизвестны.

