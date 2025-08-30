Бывший СССР
Стало известно об отсутствии помощи раненым наемникам со стороны ВСУ

РИА Новости: ВСУ не помогают раненым наемникам из Колумбии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Днепропетровской области наемники из Колумбии при получении ранений вынуждены самостоятельно эвакуироваться в тыл, так как солдаты Вооруженных сил Украины им в этом не помогают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Раненых колумбийских наемников бросают на передовых позициях», — рассказал представитель силовых структур. По его словам, зачастую колумбийцы ползут до тыловых позиций.

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио рассказал, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников.

