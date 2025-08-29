Глава МИД Колумбии Вильявисенсио: Многие граждане страны едут воевать на Украину

Многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников. Об этом заявила РИА Новости глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио.

«Мы не отрицаем, что наемничество реально существует. Многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в войне», — рассказала она о проблеме.

Ранее и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Константин Милевский сообщил о многократном росте темпов набора иностранных наемников. По его словам, ежемесячный набор иностранцев в украинскую армию увеличился со 100 человек в 2022 году до 600 человек.

Командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Гамлет заявил, что украинские подразделения пополнили около двух тысяч колумбийских наемников.