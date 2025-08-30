В ЕС рассказали о серьезном дефиците в финансировании Украины

Евросоюз (ЕС) испытывает серьезный дефицит средств для финансирования Украины в 2026 году, и многие из стран-членов хотят добиться экспроприации российских активов. Об этом заявила глава Европейской дипслужбы Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, на прошедшей в Копенгагене неформальной встрече глав МИД ЕС она заявила, что многие министры подчеркивали, что Евросоюз испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. В своей речи она отметила, что для того, чтобы присвоение российских суверенных активов стало возможно, необходимо единогласное решение.

Ранее сообщалось, что ЕС не может представить себе возвращение замороженных активов России без выплаты Москвой компенсации Киеву.