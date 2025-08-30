В России прокомментировали обвинения Белого дома в адрес ЕС

Дмитриев: США видят, что конфликт на Украине затягивают лидеры ЕС

Даже руководство США теперь видит, что именно лидеры Европейского союза (ЕС) заинтересованы в затягивании конфликта на Украине. Так обвинения Белого дома в адрес Брюсселя прокомментировал глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

По его словам, ЕС способствует продолжению боевых действий, выставляя «невыполнимые требования» и тем самым подрывая мирный процесс. Чиновник призвал Брюссель отказаться от «провальной логики» бывшего президента США Джо Байдена.

«Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы», — написал Дмитриев.

Ранее портал Axios сообщил, что Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине. «Некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс», — отмечается в материале.