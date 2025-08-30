Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 30 августа 2025Россия

В России прокомментировали обвинения Белого дома в адрес ЕС

Дмитриев: США видят, что конфликт на Украине затягивают лидеры ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Даже руководство США теперь видит, что именно лидеры Европейского союза (ЕС) заинтересованы в затягивании конфликта на Украине. Так обвинения Белого дома в адрес Брюсселя прокомментировал глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

По его словам, ЕС способствует продолжению боевых действий, выставляя «невыполнимые требования» и тем самым подрывая мирный процесс. Чиновник призвал Брюссель отказаться от «провальной логики» бывшего президента США Джо Байдена.

«Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы», — написал Дмитриев.

Ранее портал Axios сообщил, что Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине. «Некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс», — отмечается в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

    В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

    ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

    Убийство Парубия назвали сигналом для украинских политиков

    В Москве прошел первый парад корги

    В России прокомментировали обвинения Белого дома в адрес ЕС

    Каллас высказалась о судьбе замороженных активов России

    В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

    В США рассказали о разозлившем премьера Индии намеке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости