Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине

Axios: Белый дом подозревает, что ряд лидеров ЕС срывают переговоры по Украине
Максим Габриелян
Высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что ряд лидеров Европейского союза (ЕС) срывают мирные переговоры по Украине и пытаются не допустить прекращения боевых действий. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске», — отмечается в материале портала.

В частности, чиновники администрации Трампа полагают, что Россия не имеет к затягиванию переговоров никакого отношения и это результат обструкционистской политики Европейского союза.

Ранее The Telegraph сообщала, что Дональд Трамп ведет переговоры с Европой об отправке частных военных компаний (ЧВК) на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности. Дополнительно уточняется, что в функционал ЧВК войдет помощь Вооруженным силам Украины в возведении оборонительных сооружений, охрана предприятий, включая американскую собственность.

