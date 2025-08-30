Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:30, 30 августа 2025Интернет и СМИ

В словах фон дер Ляйен нашли противоречие из-за Украины

Euractiv указало на отличия в словах фон дер Ляйен и Шефчовича о сделке с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в высказываниях о торговой сделке с США и Украине подставляет своих высокопоставленных чиновников. Об этом написало издание Euractiv.

На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орло фон дер Ляйен заявила, что торговая сделка Евросоюза и США не связана с продолжением поддержки Киева Вашингтоном. В публикации указали, что это создает противоречие между словами главой торгового ведомства Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле признал, что она «касается Украины»

В материале добавили, что высказывание фон дер Ляйен возможно расценить как упрек высокопоставленному чиновнику Евросоюза по вопросам торговли Сабине Вейянд, которая на этой неделе отметила связь проблем безопасности и переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    В словах фон дер Ляйен нашли противоречие из-за Украины

    В ВСУ признали потерю поселка под Покровском

    Экс-советник Камалы Харрис раскрыл сценарий США для Украины

    Глава российского региона рассказал об отражении ночной атаки ВСУ

    В России захотели сделать безвизовый режим с Мексикой и Багамами

    Посол обвинил спецслужбы Польши в попытках сотрудничества с российскими дипломатами

    Подполье обвинило Украину в перевозке грузов с радиационным фоном через одесский порт

    Авиация Польши приступила к выполнению задач из-за активности России

    Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из Северной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости