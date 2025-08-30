Мир
23:06, 30 августа 2025Мир

Власти США начали искать способ вернуть Министерство войны

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа начала искать способ переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что уже в первые недели после возвращения Трампа на пост президента Пентагон начал работать над «законодательными предложениями» о возвращении предыдущего названия ведомства и должности руководителя.

По словам источника, из-за того, что для данного решения требуется одобрение Конгресса, Белый дом начал искать другие способы осуществить это. Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год.

Ранее Трамп заявил, что больше предпочитает старое название Министерства обороны — «Министерство войны». «Оно просто звучит лучше. Ты говоришь: "Сэр, я действую от лица Министерства обороны". Обороны? Я не хочу быть только обороной», — сказал американский лидер.

