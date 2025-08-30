Бывший СССР
Во Львове объявили о начале спецоперации «Сирена»

Во Львове начали спецоперацию «Сирена» в связи с ликвидацией Парубия
Во Львове объявили о начале спецоперации «Сирена» из-за ликвидации экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

«По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена"», — отметили в ведомстве.

Там уточнили также, что на место происшествия прибыли руководители прокуратуры Львовской области и Национальной полиции страны, начали работу эксперты-криминалисты. Сейчас силовики пытаются установить личность нападавшего и другие обстоятельства преступления.

На экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия напали во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, он выпустил в Парубия восемь пуль.

