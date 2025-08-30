Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 30 августа 2025Мир

Захарова посоветовала Мерцу обратиться к психиатрам

Захарова посоветовала Мерцу обратиться к психиатрам из-за его слов о России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу обратиться к психиатрам из-за его слов о том, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — указала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Германия выступила за постепенный отказ от выполнения Минских соглашений, которые могли бы урегулировать ситуацию в Донбассе. В связи с этим она указала, что позиция немецкого канцлера является лицемерной.

Ране Мерц заявил, что Германия сейчас «находится в состоянии конфликта с Россией». Политик обвинил страну в дестабилизации ФРГ, а также в том, что Москва якобы проводит регулярные операции по вмешательству через соцсети. По его словам, разведывательные службы ежедневно сообщают ему о том, что Россия якобы проводит атаки на инфраструктуру и воздействует на общественное мнение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Львове застрелили одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. Россия обвиняет его в гибели сотен людей в Донбассе

    Во Львове объявили о начале спецоперации «Сирена»

    Водителей предупредили о последствиях употребления кваса

    Захарова посоветовала Мерцу обратиться к психиатрам

    ВС России освободили населенный пункт в ДНР

    Раскрыта реакция российского МИДа на доклад США о правах человека

    Названа возможная причина расправы над украинским политиком

    Назван возможный заказчик ликвидации Парубия

    В Москве у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

    Угрозу топливного кризиса в Европе зимой оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости