Захарова посоветовала Мерцу обратиться к психиатрам из-за его слов о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу обратиться к психиатрам из-за его слов о том, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — указала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Германия выступила за постепенный отказ от выполнения Минских соглашений, которые могли бы урегулировать ситуацию в Донбассе. В связи с этим она указала, что позиция немецкого канцлера является лицемерной.

Ране Мерц заявил, что Германия сейчас «находится в состоянии конфликта с Россией». Политик обвинил страну в дестабилизации ФРГ, а также в том, что Москва якобы проводит регулярные операции по вмешательству через соцсети. По его словам, разведывательные службы ежедневно сообщают ему о том, что Россия якобы проводит атаки на инфраструктуру и воздействует на общественное мнение.