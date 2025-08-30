Звезда «Полицейского с Рублевки» попала в базу «Миротворца»

Актрису Александру Бортич внесли в базу сайта «Миротворец»

Российская актриса Александра Бортич попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщают «Известия».

Как стало известно, Бортич оказалась в базе за то, что снялась в фильме «Викинг», съемки которого проходили на территории Крыма. Вместе с ней в базу попали ее коллеги по съемочной площадке Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

Карьера Бортич в кино началась с 2014 года. Она снялась в таких картинах, как «Холоп», «Я худею», «Фишер» «Полицейский с Рублевки» и других.

Ранее в базе «Миротворца» оказался американский журналист Сеймур Херш.