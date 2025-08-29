Интернет и СМИ
В базу «Миротворца» внесли американского журалиста

Американского журналиста Сеймура Херша внесли в базу «Миротворца»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Sam Adams Associates

Американского журналиста Сеймура Херша внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лауреат Пулитцеровской премии публиковал статьи с критикой Украины.

Ранее в базу сайта «Миротворец» внесли культового американского режиссера Вуди Аллена за «публичную поддержку российской агрессии» и «сознательное участие в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны».

Также в список попал политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

