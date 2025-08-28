Мир
05:51, 28 августа 2025

В базу «Миротворца» внесли известного американского политолога

В базу «Миротворца» внесли американского политолога Миршаймера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли известного американского политолога, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано на сайте, эксперт из США был внесен в список из-за «оправдания российской агрессии» — он утверждал, что одной из причин начала спецоперации (СВО) было расширение НАТО на восток.

Миршаймер известен своей «пророссийской» позицией касательно конфликта на Украине. В частности, он заявлял, что прекратить боевые действия можно, если США и страны Европы прислушаются к России и согласятся на предложенные ею условия.

Ранее в базу сайта «Миротворец» внесли культового американского режиссера Вуди Аллена за «публичную поддержку российской агрессии» и «сознательное участие в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны».

