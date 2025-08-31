Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 31 августа 2025Бывший СССР

Алиев заявил о достижении мира с Арменией

Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Баку и Ереван начали обсуждать повестку двусторонних отношений, поскольку между республиками уже установился мир. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Между двумя странами уже установился мир», — заявил азербайджанский лидер.

Он отметил, что коммуникация между республиками ведется на равноправной основе по широкому спектру тем мирного сотрудничества.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку хоть и установили мир, но претензии у двух стран все еще остались. О каких именно проблемах идет речь, глава правительства не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Во Франции заявили о подготовке Евросоюза к «вечной войне»

    Назван срок появления боевых лазеров в зонах военных действий

    Россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью

    Сухогруз напоролся на морскую мину под Одессой и начал тонуть

    В Москве ограничен доступ к сервису Wheely

    В Одесской области сообщили о повреждении четырех энергообъектов

    Ночная потливость оказалась признаком трех опасных болезней

    Алиев заявил о достижении мира с Арменией

    На Украине повреждено предприятие критической инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости