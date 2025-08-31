Алиев заявил о достижении мира с Арменией

Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

Баку и Ереван начали обсуждать повестку двусторонних отношений, поскольку между республиками уже установился мир. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Между двумя странами уже установился мир», — заявил азербайджанский лидер.

Он отметил, что коммуникация между республиками ведется на равноправной основе по широкому спектру тем мирного сотрудничества.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку хоть и установили мир, но претензии у двух стран все еще остались. О каких именно проблемах идет речь, глава правительства не уточнил.