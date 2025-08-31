Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 31 августа 2025Бывший СССР

Аналитик сделал тревожное предположение об Украине

РИА Новости: На Украине после конфликта может появиться черный рынок оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине после завершения конфликта может возникнуть большой черный рынок оружия. Такое предположение высказал исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса Дамиан Гарильо в беседе с РИА Новости.

По его словам, после окончания боевых действий на территории республики могут активизироваться организованные преступные группировки.

«В зависимости от того, как завершится конфликт там действительно может возникнуть большой черный рынок, так как останется много доступного оружия... В будущем возникнет сложная обстановка в том, что касается оттока оружия с Украины», — считает эксперт.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. Киев намерен закупить более трех тысяч управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующее оборудование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Привели его в ярость». Отношения Индии и США ухудшились после разговора Моди и Трампа о Нобелевской премии мира

    Аляска оказалась на пороге газового кризиса

    В России ограничили доступ к сервису премиального такси

    Аналитик сделал тревожное предположение об Украине

    Лукашенко призвал Запад учиться у Си Цзиньпина

    В России отреагировали на слова Зеленского о гарантиях безопасности

    Жителю Петербурга вручили свидетельство о его же смерти

    Депутат Рады обратил внимание на одно действие Парубия за пару месяцев до смерти

    ВС России нанесли ракетный удар по Украине

    Активистка «антимайдана» увидела сигнал в ликвидации Парубия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости