Аналитик сделал тревожное предположение об Украине

РИА Новости: На Украине после конфликта может появиться черный рынок оружия

На Украине после завершения конфликта может возникнуть большой черный рынок оружия. Такое предположение высказал исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса Дамиан Гарильо в беседе с РИА Новости.

По его словам, после окончания боевых действий на территории республики могут активизироваться организованные преступные группировки.

«В зависимости от того, как завершится конфликт там действительно может возникнуть большой черный рынок, так как останется много доступного оружия... В будущем возникнет сложная обстановка в том, что касается оттока оружия с Украины», — считает эксперт.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. Киев намерен закупить более трех тысяч управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующее оборудование.