Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:28, 31 августа 2025Бывший СССР

Доходы ворующих у россиян деньги украинских мошенников упали

РИА Новости: Доходы украинских ворующих у россиян деньги мошенников упали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали. Об этом сообщил РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

По его словам, сотрудники организаций работают в две смены круглосуточно. «Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — сказал собеседник агентства.

Как выяснило ФСБ России, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян

Ранее сообщалось, что украинские мошенники, работающие в офисах, жалуются на адские условия труда. По его словам, часть сотрудников таких офисов специализируется на «разводах на диверсии», но только после того, как похитят деньги жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    В Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене

    Наемники батальона ВСУ покинули позиции ради автопробега

    Доходы ворующих у россиян деньги украинских мошенников упали

    В Германии выступили с призывом из-за российской угрозы

    В США раскрыли шаги Уиткоффа после переговоров с Путиным

    Беспилотники атаковали российский регион

    Повышение радиационного фона в Одессе объяснили

    Трамп решил подписать указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

    В России прокомментировали возможное вхождение одной страны в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости