Доходы ворующих у россиян деньги украинских мошенников упали

РИА Новости: Доходы украинских ворующих у россиян деньги мошенников упали

Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали. Об этом сообщил РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

По его словам, сотрудники организаций работают в две смены круглосуточно. «Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — сказал собеседник агентства.

Как выяснило ФСБ России, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян

Ранее сообщалось, что украинские мошенники, работающие в офисах, жалуются на адские условия труда. По его словам, часть сотрудников таких офисов специализируется на «разводах на диверсии», но только после того, как похитят деньги жертвы.