Украинские мошенники пожаловались на адские условия работы

Stop Grave: Украинские мошенники жалуются на адские условия труда в офисах

Украинские мошенники, работающие в офисах, жалуются на адские условия труда. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские», — пояснил источник агентства.

По его словам, часть сотрудников таких офисов специализируется на «разводах на диверсии», но только после того, как похитят деньги жертвы. «Диверсии такие: поджог, ложное минирование», — уточнил подпольщик.

Ранее Stop Grave раскрыло одну из инструкций для украинских телефонных мошенников. Согласно их данным, работников одесского колл-центра учат втираться в доверие к своим жертвам и вкладывать душу в разговор, чтобы заполучить деньги.