Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:08, 8 августа 2025Бывший СССР

Украинские мошенники пожаловались на адские условия работы

Stop Grave: Украинские мошенники жалуются на адские условия труда в офисах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинские мошенники, работающие в офисах, жалуются на адские условия труда. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские», — пояснил источник агентства.

По его словам, часть сотрудников таких офисов специализируется на «разводах на диверсии», но только после того, как похитят деньги жертвы. «Диверсии такие: поджог, ложное минирование», — уточнил подпольщик.

Ранее Stop Grave раскрыло одну из инструкций для украинских телефонных мошенников. Согласно их данным, работников одесского колл-центра учат втираться в доверие к своим жертвам и вкладывать душу в разговор, чтобы заполучить деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

    Украинские мошенники пожаловались на адские условия работы

    Командир штурмовиков оценил боеспособность частей ВСУ под Часовым Яром

    Девушка приревновала бойфренда к его любимой порнозвезде

    В подполье рассказали о латиноамериканских наемниках в Херсонской области

    ВСМ Москва — Петербург включили в проект схемы столичного метро

    Российские военные применили против ВСУ пулемет из Бельгии

    Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

    Зеленскому предрекли жуткую учесть после встречи Трампа и Путина

    Итальянский активист потерял работу из-за поездки в Донбасс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости