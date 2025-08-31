Экс-мэр Нью-Йорка попал в ДТП

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Трампа Руди Джулиани попали в ДТП

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попал в аварию и получил травмы. Об этом сообщил его представитель Майкл Рагуса, передает РИА Новости.

Уточняется, что ДТП произошло 30 августа в Нью-Гэмпшире.

В авто Джулиани врезались сзади на высокой скорости. У чиновника диагностировали перелом грудных позвонков и рваные раны, подчеркнул адвокат бывшего мэра.

