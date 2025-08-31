Россия
17:56, 31 августа 2025РоссияЭксклюзив

Флорист дала рекомендации к выбору букета на 1 сентября

Флорист Светлицкая: К 1 сентября надо выбирать букет, который нравится лично вам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Многие родители предпочитают букеты на 1 сентября покупать в магазинах, потому что они выглядят более аккуратно и стильно, при этом часто выбор падает на сумочки с цветочными композициями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» поделилась ведущий флорист магазина цветов «Ты ж моя пижма» Алина Светлицкая.

Эксперт рассказала, что в последние годы родителей предпочитают участвовать в акции «Дети вместо цветов», когда ученики дарят от всего класса один большой букет, а остальные средства жертвуют на благотворительность тяжело больным детям. Тем не менее, много семей придерживаются традиций и дарят учителям букеты индивидуально, добавила она.

«Многие родители, желая сэкономить, планируют стоимость букета до полутора тысяч. Для этого мы разрабатываем очень лаконичные варианты с небольшим количество цветов, в которых достаточно много зелени и есть интересная упаковка, чтобы они выглядели стильно», — рассказала Светлицкая.

Кроме того, флорист указала, что часто родители просят делать не массивные букеты, особенно для учеников младших классов, которым нужно выстоять школьную линейку. В таких случаях уместно покупать сумочки с цветочными композициями, отметила она. По словам Светлицкой, они бывают абсолютно разные по цвету, форме и материалу: бумажные крафтовые или яркие синтетические, но во всех случаях их удобно взять с собой и они очень бюджетные.

Вообще, лучший букет к 1 сентября и вообще на любой случай этой жизни, — это тот букет, который радует лично вас.

Алина СветлицкаяФлорист

«Выбирать нужно под свой стиль, под свой вкус, и чтобы этот букет нравился именно вам. Потому что это вам идти с ним на День знаний в школу, это вам и вашему ребенку с ним быть на фотографиях. Это вам любоваться на него и как-то себя с ним чувствовать», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Кроме того, Светлицкая порекомендовала не брать для подарка учителю старые букеты из несвежих цветов. Их легко можно отличить по заломам на зелени, заветренным кончикам лепестков и листьев, указала эксперт.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Буцкая рассказала о разрешенных подарках учителям в преддверии 1 сентября. По ее словам, в стране действует запрет на подарки, за исключением случаев, когда они стоят меньше трех тысяч рублей.

    Все новости